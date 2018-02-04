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    В Африне погибли двое турецких военных, еще пятеро получили ранения

    Общее число погибших турецких военнослужащих с начала операции достигло 14 человек

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе операции в сирийском Африне в воскресенье. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, общее число погибших турецких военнослужащих с начала операции достигло 14. 

    "В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне 4 февраля погибли двое наших боевых товарищей, еще пятеро получили ранения", — говорится в заявлении генштаба Турции.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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