В Африне погибли двое турецких военнослужащих

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих ВС Турции погибли в ходе операции в сирийском Африне в среду. Как сообщает Report, со ссылкой на Haberturk, информацию об этом распространил Генштаб турецкой армии.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне 7 февраля при минометном обстреле со стороны членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГИЛ погибли двое наших боевых товарищей. По позициям террористов тут же был нанесен ответный удар ", — говорится в заявлении.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции — 16 человек погибли, более 60 ранены.