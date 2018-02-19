В Африне обезврежены еще 27 террористов, освобождены 3 села

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Число террористов, уничтоженных в результате операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией в Африне, достигло 1641.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Отмечается, что на 31 день операции обезврежены 27 террористов сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG, в том числе ИГИЛ, а также от террористов расчищено еще 3 села.

С начала операций 31 турецкий солдат стал шехидом, 170 получили ранения. Количество населенных пунктов, освобожденных турецкой армией от террористов в Африне, достигло 68.

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января этого года.