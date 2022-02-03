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В Африке выявили подвид омикрон-штамма, который трудно обнаружить

В Африке выявили подвид омикрон-штамма, который трудно обнаружить Подвид омикрон-штамма, который очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов, обнаружен в Африке.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 20:49
В Африке выявили подвид омикрон-штамма, который трудно обнаружить

Подвид омикрон-штамма, который очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов, обнаружен в Африке.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Никси Гумеде-Моэлетси.

"Новый подвид "омикрона", получивший название ВА.2, был выявлен в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР, - сказала она на еженедельном брифинге, который транслировался на портале ВОЗ. - Мы крайне обеспокоены этим".

В минувшем месяце ВА.2 был идентифицирован в Европе, в частности в Дании. По оценке датских ученых, подвид обладает повышенной способностью к распространению.

Гумеде-Моэлетси отметила, что ВА.2 очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты "его не видят". "Мы работаем с рядом лабораторий мира с тем, чтобы получить точную картину в отношении данного подвида", - заявила сотрудник ВОЗ.

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