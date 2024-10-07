О нас

В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года Более 35 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (новое наименование оспы обезьян) и почти тысячу летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 29 сентября 2024 года.
Другие страны
7 октября 2024 г. 02:53
В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

Более 35 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (новое наименование оспы обезьян) и почти тысячу летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 29 сентября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Из Африки с начала года поступили сообщения о 35 525 случаях с подозрением на mpox, включая 996 летальных исходов, говорится в информационном бюллетене ВОЗ. За неделю с 23 по 29 сентября число заражений выросло на 4 098, а число смертей - на 156.

С начала года особенно много заболевших и умерших с подозрением на mpox врачи выявили в Демократической Республике Конго (ДРК) - 30 766 и 990 соответственно. На второй строчке Бурунди, где оспу обезьян с начала года заподозрили у 1 368 человек. Случаев смерти в этой стране не зафиксировано.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС ввиду вспышки болезни в Африке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: При взрыве близ аэропорта в Пакистане погиб один человек
СМИ: При взрыве близ аэропорта в Пакистане погиб один человек
7 октября 2024 г. 02:24
Армия Израиля засекла за день запуск свыше 120 снарядов со стороны Ливана
Армия Израиля засекла за день запуск свыше 120 снарядов со стороны Ливана
7 октября 2024 г. 01:46
Шторм Милтон в Мексиканском заливе усилился до урагана
Шторм "Милтон" в Мексиканском заливе усилился до урагана
7 октября 2024 г. 00:52
Армия Израиля заявила об авиаударах по десяткам целей в Джебалии на севере Газы
Армия Израиля заявила об авиаударах по десяткам целей в Джебалии на севере Газы
7 октября 2024 г. 00:24
Израиль укрепил оборону у границы с Газой перед годовщиной атаки 7 октября
Израиль укрепил оборону у границы с Газой перед годовщиной атаки 7 октября
6 октября 2024 г. 23:39
Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине
Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине
6 октября 2024 г. 22:43
СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС
СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС
6 октября 2024 г. 21:56
Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама
Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама
6 октября 2024 г. 21:29
Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира
Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира
6 октября 2024 г. 20:49
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС
6 октября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi