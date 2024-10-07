В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

Более 35 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (новое наименование оспы обезьян) и почти тысячу летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 29 сентября 2024 года.

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