В Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

В Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

Более 31 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (наименование оспы обезьян - ред.) и более 840 летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 22 сентября 2024 года.

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