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В Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

В Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года Более 31 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (наименование оспы обезьян - ред.) и более 840 летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 22 сентября 2024 года.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 17:46
В Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox с начала года

Более 31 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (наименование оспы обезьян - ред.) и более 840 летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 22 сентября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, из Африки с начала года поступили сообщения о 31 427 случаях с подозрением на mpox, включая 844 летальных исхода. При этом с 16 по 22 сентября число заболевших выросло на 2 085, включая 34 случая смерти. Лабораторным путем за неделю были подтверждены 402 случая заражения.

С начала года особенно много заболевших и умерших с подозрением на mpox врачи выявили в Демократической Республике Конго (ДРК) - 27 103 и 838 соответственно.

В целом с 1 января 2022 года по 31 августа 2024 года в 123 странах мира было зарегистрировано 106 310 подтвержденных случаев оспы обезьян, включая 234 смерти.

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