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В Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса

В Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса Первая партия вакцины от коронавируса, произведенная в Африке, поступила в понедельник в систему здравоохранения ЮАР.
Другие страны
26 июля 2021 г. 19:44
В Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса, произведенная в Африке, поступила в понедельник в систему здравоохранения ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция EWN.

"Наше предприятие в городе Гкеберха [бывший Порт-Элизабет] выпустило свою первую партию вакцины по технологии фармгруппы Johnson & Johnson, - заявил представитель южноафриканской фармацевтической компании Aspen Ставрос Николау. - Все произведенные 1,45 млн доз вакцины будут распределены на этой неделе между прививочными центрами в различных частях страны".

Он отметил, что завод в Гкеберха в течение года планирует ежемесячно выпускать до 25 млн доз препарата.

Эта вакцина от коронавируса будет поставляться в другие страны Африки и за ее пределы.

На минувшей неделе правительство ЮАР объявило, что в Кейптауне в 2022 году начнется производство вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech для стран Африки. Соответствующее соглашение заключили германская компания BioNTech и южноафриканский Институт Биовак.

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