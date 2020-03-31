​В Африке выявили свыше пяти тысяч случаев COVID-19 с начала эпидемии

Африканский союз заявил во вторник о регистрации 5 255 случаев инфицирования коронавирусом в странах Черного континента с начала эпидемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в ежедневном отчете региональной организации.

По данным Афросоюза, вирус обнаружен у жителей 49 африканских стран из 55 членов организации. Вследствие заболевания скончались 173 человека, 371 вылечился.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в странах Северной Африки - Египте и Алжире - 656 и 582 случая инфицирования новым коронавирусом соответственно.

Министерство здравоохранения Египта в понедельник сообщило о регистрации 47 новых случаев заболевания коронавирусом в стране за сутки, общее число подтвержденных случаев заболевания возросло до 656, из них 41 – со смертельным исходом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.