Наверх

В Африке в результате крушения лодки погибли 60 человек

​В Африке в результате крушения лодки погибли 60 человек

Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды.

Как передает Report, об этом сообщает издание Actualite со ссылкой на власти.

Инцидент произошел на этой неделе - в ночь с 14 на 15 июня. Первоначально сообщалось, что прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить из воды 20 человек.

Согласно докладу совета министров, окончательное число погибших в результате опрокидывания лодки на озере Киву составило 61 человек. Министр транспорта провинции Южное Киву заявил, что причиной крушения стали перегрузка и сильный ветер.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!