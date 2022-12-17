В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек

В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек

Число жителей стран Западной и Центральной Африки, которые будут испытывать недостаток продовольствия, достигнет к середине 2023 года 48 млн.

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