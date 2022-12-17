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В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек

В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек Число жителей стран Западной и Центральной Африки, которые будут испытывать недостаток продовольствия, достигнет к середине 2023 года 48 млн.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 01:49
В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек

Число жителей стран Западной и Центральной Африки, которые будут испытывать недостаток продовольствия, достигнет к середине 2023 года 48 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют подсчеты ООН.

Этот показатель является максимальным за всю современную историю региона, отмечает оно.

На текущий день в Западной и Центральной Африке нехватку продуктов питания испытывают 35 млн человек, или 8% населения.

Эксперты Всемирной продовольственной программы отмечают, что среди стран этого региона в наиболее тяжелой ситуации с обеспечением продовольствием сейчас оказались Мали, Буркина-Фасо и Нигерия.

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