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В Африке убили двух миротворцев ООН

В Африке убили двух миротворцев ООН Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований
Другие страны
19 января 2021 г. 00:29
В Африке убили двух миротворцев ООН

Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

"Два миротворца из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) - габонец и марокканец - были убиты 18 января в 17 км от Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР, когда их колонна попала в засаду элементов вооруженных группировок коалиции", - говорится в сообщении.

Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей, устроивших атаку и их привлечением к ответственности.

Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

"Два миротворца из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) - габонец и марокканец - были убиты в понедельник в 17 км от Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР, когда их колонна попала в засаду элементов вооруженных группировок коалиции", - говорится в сообщении.

Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.

На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.

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