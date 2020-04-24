В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 27 тыс. человек

В Африке число инфицированных коронавирусом достигло 27 000 человек, а статистика умерших превысила 1 200.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Было отмечено, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) выявлено 3 953, в Египте 3 659, Марокко 3 537, Алжире 3 007, Камеруне 1 401 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 752 000 человек. 761 463 из них выздоровели, 192 262 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.