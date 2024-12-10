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В Африке с ноября выявили более 2 тыс. случаев оспы обезьян

В Африке с ноября выявили более 2 тыс. случаев оспы обезьян Более 2 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) выявили в Африке с 3 ноября по 1 декабря.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 05:37
В Африке с ноября выявили более 2 тыс. случаев оспы обезьян

Более 2 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) выявили в Африке с 3 ноября по 1 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Наибольший рост заболеваемости и смертности зарегистрирован за этот период в Демократической Республике Конго (ДРК).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, с 1 января по 1 декабря 2024 года в Африке было зафиксировано 13 171 подтвержденный случай заражения mpox и 57 летальных исходов, что соответственно на 2 023 и на 4 больше, чем по состоянию на 3 ноября. В ДРК число заразившихся выросло с 3 ноября на 851, достигнув 9 513.

За последний месяц Ангола пополнила число стран, где выявлена болезнь mpox. С 1 января 2022 года по 31 октября нынешнего года в мире было выявлено 115 101 подтвержденный случай mpox, включая 255 с летальным исходом.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.

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Версия на азербайджанском языке Son bir ayda Afrikada meymunçiçəyi virusuna 2 mindən çox şəxs yoluxub

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