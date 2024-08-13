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В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с mpox

В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с mpox Медицинская служба Африканского союза объявила на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян).
Другие страны
13 августа 2024 г. 20:23
В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с mpox

Медицинская служба Африканского союза объявила на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян).

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жан Касения на брифинге, который транслировался на официальном портале АЦКПЗ.

"В связи с продолжающейся в ряде стран Африки эпидемией mpox принято решение объявить на континенте чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, - заявил он . - Mpox пересекает государственные границы, заболевание в Африке затронуло тысячи людей".

Общеафриканская чрезвычайная ситуации в области здравоохранения является высшим уровнем тревоги для властей и медицинских служб стран континента. АЦКПЗ является медицинским подразделением Африканского союза и отвечает за общее эпидемиологическое состояние на континенте.

Вирус оспы обезьян был впервые обнаружен весной на востоке ДР Конго и получил название Clade 1b. Отмечается, что новая волна mpox в Африке вызвана быстрым распространением вируса, который подвергся генетической мутации. Количество заболевших mpox в 2024 году уже превысило 13 тыс. или почти 80% от их общего числа за весь 2023 год. В июле правительство ДР Конго сообщило, что в 2024 году от mpox в стране умерли 450 человек.

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