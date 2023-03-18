В Африке из-за циклона "Фредди" погибли более 450 человек

Тропический циклон "Фредди" привел к гибели 463 человек в юго-восточных районах Африки.

Тропический циклон "Фредди" привел к гибели 463 человек в юго-восточных районах Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC.

По ее данным, наиболее существенный ущерб был причинен Малави, где погибли 360 человек. Материальные потери, в том числе вследствие разрушения тысяч домов и иных зданий, предварительно оцениваются в десятки миллиардов долларов.

"Фредди" сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней, рассеявшись к вечеру 14 марта. Он стал самым продолжительным циклоном за все время наблюдений за ними в этой части планеты. Максимальная скорость ветра в эпицентре "Фредди" достигала 62,6 м/с. Проделав путь протяженностью более 8 тыс. км, циклон затронул Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.