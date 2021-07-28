В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 6 535 914, умерли 166 215 человек.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 6 535 914, умерли 166 215 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Выздоровели более 5,7 млн человек.

Больше всего на континенте инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 391 223 и 70 388 соответственно. В Тунисе зафиксировано 19 027 летальных исходов, отмечено 578 962 случая заражения. Для Египта эти цифры составляют соответственно 16 498 и 284 090.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (278 920 и 4 374 соответственно), Кения (198 935 и 3 882) и Нигерия (171 728 и 2 134).