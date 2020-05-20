В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 90 тысяч, почти 2,9 тысячи человек скончались. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее генеральный секретарь ООНпризвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".

По данным ВОЗ, на Африканском континенте медики выявили 90 943 случая заражения коронавирусом, в общей сложности 2 885 заболевших COVID-19 скончались. За все время выздоровели более 35 тысяч зараженных.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в ЮАР (17 200), Египте (12 764), Алжире (7377), Марокко (6972), Нигерии (6401) и Гане (6096). Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Египте (645), Алжире (561) и ЮАР (312).