В Африке число заразившихся COVID-19 превысило 66 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 66 тысяч, более 2,3 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 66 119. За все время скончался 2 331 пациент с коронавирусной инфекцией. Более 22 тысяч человек после заражения COVID-19 выздоровели.

Наибольшее количество случаев в Африке наблюдается в ЮАР (10 652), Египте (9 746), Марокко (6 226) и Алжире (5 891).

Больше всего зараженных скончалось в Египте (533) и Алжире (507).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.