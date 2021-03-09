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В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн

В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн Больше всего инфицированных и умерших выявили в ЮАР
Другие страны
9 марта 2021 г. 12:36
В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 3 967 202, увеличившись за последние двое суток на 23 263. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник местная радиостанция SABC со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедшие два дня возросло на 536, до 105 743. Выздоровели 3,5 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявили в ЮАР - 1 521 068 и 50 678 соответственно. В Египте зафиксировали 10 995 летальных исходов, отмечено 186 503 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 682 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (166 138 и 2 429 соответственно), Нигерия (158 506 и 1 969) и Кения (108 827 и 1 876).

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