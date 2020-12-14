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В Африке число умерших среди заразившихся COVID-19 превысило 56 тыс.

В Африке число умерших среди заразившихся COVID-19 превысило 56 тыс. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 2 379 104, увеличившись за сутки на 20 442.
Другие страны
14 декабря 2020 г. 21:19
В Африке число умерших среди заразившихся COVID-19 превысило 56 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 2 379 104, увеличившись за сутки на 20 442.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 419, до 56 331. Более 2 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 860 964 и 23 276 соответственно. В Египте зафиксировано 6 920 летальных исходов и 121 575 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 6 624 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (116 769 и 1 806 соответственно), Кения (91 892 и 1 587) и Нигерия (73 175 и 1 197).

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