В Африке браконьеры убили более 2,7 тыс. носорогов

Количество носорогов, убитых браконьерами в Африке с 2018 по 2021 год, составило 2 707.

Количество носорогов, убитых браконьерами в Африке с 2018 по 2021 год, составило 2 707.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию SABC , об этом сообщила один из руководителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) Маргарет Киннэрд, представив доклад о защите этих животных на континенте.

"Уровень браконьерства остается высоким, хотя он и упал за последние годы, - цитирует ее местная радиостанция. - Так, на пике активности браконьеров в 2015 году в Африке были убиты 5,3% носорогов от их общего числа. В 2021 году эта цифра составила 2,3%".

На начало текущего года в Африке насчитывалось 22 137 носорогов по сравнению с 23 562 в 2017 году, когда WWF проводился предыдущий аналогичный подсчет. Однако количество редких черных носорогов увеличилось за последние четыре года на 3%, до 6 200 особей.

На ЮАР приходится большая часть носорогов, которые обитают в мире в условиях дикой природы. На сегодняшний день в стране, согласно правительственным данным, живут 93% всех имеющихся в Африке белых носорогов, а также 40% черных носорогов, которые считаются исчезающим видом. Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог этого животного, которому знахари приписывают чудодейственную целительную силу, что отвергает современная наука. Сейчас на черном рынке за 1 кг рога дают более 60 тыс. долларов.