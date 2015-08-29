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    ​В африканской стране террористов приговорили к смертной казни

    Среди подсудимых есть граждане Чада, Камеруна и Нигерии

    Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Боевиков из террористической организации "Боко Харам" будут казнить в Чаде.

    Как передает Report, об этом сообщает мировое новостное издательство.

    "Как заявляют эксперты, это будет первая смертная казнь в африканской стране. Перед судом предстали радикальные исламисты из "Боко Харам". Их обвиняют в двойном теракте, который был совершен в Нджамене этим летом", - сообщают в издательстве.

    "Среди подсудимых есть граждане Чада, Камеруна и Нигерии. После их террористической атаки погибло более 40 человек. Столичный суд приговорил десять членов террористической ячейки к смертной казни", - дополняет представитель.

    Напомним, что "Боко Харам" является террористической организацией, которая добивается продвижения шариата. Являются ответвлением "Исламского Государства".

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