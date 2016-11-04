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    В Афинах задержали 15 человек, протестовавших против строительства мечети

    Ультраправая греческая партия Золотая заря выступила против решения парламента и поддержала проведение протестных акций

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Греции задержала 15 человек, участвовавших в акции протеста на месте будущего строительства мечети в Афинах.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, протесты у будущего места строительства мечети начались еще две недели назад и продолжались до 4 ноября.

    На место проведения акции для задержания протестующих прибыло полицейское подразделение быстрого реагирования. Задержанные будут доставлены в офис прокурора.

    В сообщении отмечается, что в августе текущего года парламент Греции одобрил строительство мечети в Афинах. Стоимость проекта оценивается в 950 тысяч евро. Ультраправая греческая партия "Золотая заря" выступила против решения парламента и поддержала проведение протестных акций.

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