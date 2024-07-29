В Афинах умер принц Греческий и Датский Михаил

Историк и писатель принц Греческий и Датский Михаил умер в больнице в Афинах в возрасте 85 лет.

Историк и писатель принц Греческий и Датский Михаил умер в больнице в Афинах в возрасте 85 лет.

Как передает Report , об этом сообщает агентство AFP.

Принц родился 7 января 1939 года. Он был последним внуком греческого короля Георга I. Михаил - единственный член королевской семьи, который остался в стране после того, как король Константин II в 1967 году предпринял неудачную попытку свергнуть "черных полковников", захвативших власть несколькими месяцами ранее.

Принц Греческий и Датский после 1970 года опубликовал десятки работ, сочетая исторические знания и писательский талант, пишет AFP. Он отдавал предпочтение сюжетам исторического характера, а также стал автором биографий членов королевских семей.