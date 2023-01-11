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В Афинах умер последний король Греции Константин II

В Афинах умер последний король Греции Константин II Бывший король Греции Константин II умер в Афинах после инсульта.
Другие страны
11 января 2023 г. 02:37
В Афинах умер последний король Греции Константин II

Бывший король Греции Константин II умер в Афинах после инсульта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

В последние годы бывший король сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Он уже перенес в прошлом инсульт, а в декабре 2021 года у него были диагностированы пневмония и отек легких. Он проходил лечение в той же больнице "Игия". Затем экс-монарха госпитализировали из-за инфекции COVID-19, при этом у него были и проблемы с передвижением, в последнее время он был прикован к инвалидной коляске.

Константин II родился 2 июня 1940 года в Афинах. Он был последним королем Греции (в 1964-1974 годах) из династии Глюксбургов, сын короля Павла I и Фредерики Ганноверской. После прихода к власти в Греции в 1967 году профашистской хунты "черных полковников" Константин сделал попытку выступить против них, призвав по радио народ к восстанию. Однако не получил поддержки, был вынужден покинуть страну и жил в Риме.

В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена и провозглашена республика. После свержения военной диктатуры демократическое правительство провело повторный референдум 8 декабря 1974 года, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Константин никогда не признавал эти референдумы и никогда формально не отрекался от престола. Тем не менее с этого времени монархия Глюксбургов прекратила существование и была установлена Греческая Республика.

До 2013 года экс-король проживал с семьей в Лондоне. В мае 2013 года королевская семья переехала на постоянное место жительства в Грецию. В связи с серьезными проблемами со здоровьем бывший монарх в последние месяцы жил в Афинах, чтобы находиться недалеко от больницы, в которой лечился.

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