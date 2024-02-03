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В Афинах у Минтруда взорвалась самодельная бомба

В Афинах у Минтруда взорвалась самодельная бомба Самодельное взрывное устройство сработало ночью возле министерства труда и социальной защиты в центре Афин. Пострадавших нет, зданию нанесен ущерб.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 11:38
В Афинах у Минтруда взорвалась самодельная бомба

Самодельное взрывное устройство сработало ночью возле министерства труда и социальной защиты в центре Афин. Пострадавших нет, зданию нанесен ущерб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на полицию.

По ее информации, перед взрывом в газету Efimerida ton Syntakton поступил звонок неизвестного. Звонивший предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство, которое сработает через 40 минут. Ответственность за это взяла на себя ранее неизвестная анархистская группировка "Революционная классовая самооборона".

На место немедленно выехала группа по обезвреживанию взрывных устройств, полиция оцепила прилегающую территорию. Бомба взорвалась в 01:29 по местному времени.

Антитеррористическая служба Греции начала расследование.

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