В Афинах у автосалона сработало взрывное устройство

Взрыв произошел возле автомобильного салона в афинском районе Неа-Эритрея, повреждения получили две машины, никто не пострадал.

Взрыв произошел возле автомобильного салона в афинском районе Неа-Эритрея, повреждения получили две машины, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-news.

По его информации, рано утром на мотоцикле приехали неизвестные и оставили у магазина сумку со взрывным устройством, а потом скрылись. Произошел взрыв, в результате которого пострадали два автомобиля, были выбиты стекла автосалона. На место происшествия прибыли полиция и пожарные, ведется расследование инцидента.

В марте в портовом городе Пирей произошел взрыв на открытой парковке рядом с АЗС. Ущерб тогда был нанесен заправочной станции и 10 автомобилям, никто не пострадал. Ранее возле той же заправки произошел инцидент со стрельбой.