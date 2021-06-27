В Афинах температура поверхности достигла 72 градусов

Температура поверхности в Афинах составила 72 градуса по Цельсию. Дороги столицы Греции нагрелись до 47 градусов.

Температура поверхности в Афинах составила 72 градуса по Цельсию. Дороги столицы Греции нагрелись до 47 градусов.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr .

Данные о температуре были получены после полетов дронов, оборудованных тепловизорами. Они выявили формирование «городского острова тепла» - метеорологического явления, которое заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.

На поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс температура достигла +47 градусов, а в районе Амфитеи - +44 градусов. Температура воздуха в городе прогрелась до +37 градусов, уточняют метеорологи.

"Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров", - сообщили в обсерватории.