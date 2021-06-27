О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афинах температура поверхности достигла 72 градусов

В Афинах температура поверхности достигла 72 градусов Температура поверхности в Афинах составила 72 градуса по Цельсию. Дороги столицы Греции нагрелись до 47 градусов.
Другие страны
27 июня 2021 г. 03:22
В Афинах температура поверхности достигла 72 градусов

Температура поверхности в Афинах составила 72 градуса по Цельсию. Дороги столицы Греции нагрелись до 47 градусов.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr.

Данные о температуре были получены после полетов дронов, оборудованных тепловизорами. Они выявили формирование «городского острова тепла» - метеорологического явления, которое заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.

На поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс температура достигла +47 градусов, а в районе Амфитеи - +44 градусов. Температура воздуха в городе прогрелась до +37 градусов, уточняют метеорологи.

"Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров", - сообщили в обсерватории.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски
В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски
27 июня 2021 г. 04:18
В США возросло число жертв при обрушении дома
В США возросло число жертв при обрушении дома
27 июня 2021 г. 03:39
Стрельба в США, трое убиты
Стрельба в США, трое убиты
27 июня 2021 г. 02:21
Глава минздрава Британии ушел в отставку на фоне скандала с помощницей
Глава минздрава Британии ушел в отставку на фоне скандала с помощницей
27 июня 2021 г. 00:19
Исландия первой из стран Европы отменяет все ограничения из-за COVID-19
Исландия первой из стран Европы отменяет все ограничения из-за COVID-19
26 июня 2021 г. 19:55
В Колумбии предложили $796 тыс. за информацию о напавших на вертолет президента
В Колумбии предложили $796 тыс. за информацию о напавших на вертолет президента
26 июня 2021 г. 19:40
В США при столкновении воздушного шара с ЛЭП погибли четверо человек
В США при столкновении воздушного шара с ЛЭП погибли четверо человек
26 июня 2021 г. 19:27
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана Али Хаменеи
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана Али Хаменеи
26 июня 2021 г. 18:15
Малайзия обвинила развитые страны в скупке вакцин от коронавируса
Малайзия обвинила развитые страны в скупке вакцин от коронавируса
26 июня 2021 г. 17:39
ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител
ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител
26 июня 2021 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi