В Афинах сильный пожар тушат 100 пожарных и 16 самолетов и вертолетов

Сильный природный пожар, возникший в афинском пригороде Глика-Нера из-за падения дрона, тушат 100 пожарных при помощи 16 самолетов и вертолетов.

Сильный природный пожар, возникший в афинском пригороде Глика-Нера из-за падения дрона, тушат 100 пожарных при помощи 16 самолетов и вертолетов.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал newsbeast.gr.

По данным, возгорание произошло в Глика-Нера, причиной, по всей видимости, стал беспилотник типа Sarisa.

Были арестованы четыре человека, которые, предположительно, управляли дроном, говорится в сообщении. По данным пожарной службы, борьбу с огнем в пригороде ведут 100 пожарных на 25 автомобилях, 6 пеших групп, воду сбрасывают 9 самолетов и 7 вертолетов.

По сообщению Афинского Македонского агентства новостей (ANA-MPA), еще два лесных пожара вспыхнули из-за молний во время сильной грозы на острове Тасос. В тушении участвуют 32 пожарных на 13 машинах и 1 пеший отряд при поддержке 1 самолета и 2 вертолетов.

Всего за последнее время в Греции зарегистрировано 36 пожаров в лесных зонах, из них 33 были ликвидированы сразу.