В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами

Пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами в Афинах, которые произошли после марша и многотысячных митингов протеста, проводившихся в связи с крушением пассажирского поезда около города Лариса.
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По его данным, пятеро полицейских получили ранения во время инцидентов перед греческим парламентом и в результате поджога полицейской машины в районе Монастираки.
Как сообщили в полиции, во время продвижения участников марша протеста к центральной площади Синтагма из толпы выскочили несколько человек и стали запускать в полицейских сигнальные ракеты, бросать камни и другие предметы. Спецназ в ответ применил слезоточивый газ. Позднее группа неизвестных разгромила и подожгла полицейскую машину в Монастираки. Пятеро полицейских, получивших ранения во время двух инцидентов, доставлены в больницу.
Напомним, что около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. В поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.
По последним официальным данным пожарной службы Греции, "число подтвержденных жертв этой железнодорожной катастрофы достигло 57".