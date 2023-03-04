В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами

Пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами в Афинах, которые произошли после марша и многотысячных митингов протеста, проводившихся в связи с крушением пассажирского поезда около города Лариса.

Пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами в Афинах, которые произошли после марша и многотысячных митингов протеста, проводившихся в связи с крушением пассажирского поезда около города Лариса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AMNA.

По его данным, пятеро полицейских получили ранения во время инцидентов перед греческим парламентом и в результате поджога полицейской машины в районе Монастираки.

Как сообщили в полиции, во время продвижения участников марша протеста к центральной площади Синтагма из толпы выскочили несколько человек и стали запускать в полицейских сигнальные ракеты, бросать камни и другие предметы. Спецназ в ответ применил слезоточивый газ. Позднее группа неизвестных разгромила и подожгла полицейскую машину в Монастираки. Пятеро полицейских, получивших ранения во время двух инцидентов, доставлены в больницу.

Напомним, что около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. В поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

По последним официальным данным пожарной службы Греции, "число подтвержденных жертв этой железнодорожной катастрофы достигло 57".