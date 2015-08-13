В Афинах проходят массовые демонстрации против соглашения с кредиторами

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сразу на двух площадях греческой столицы проходят демонстрации против заключения с кредиторами соглашения о третьей кредитной программе объемом около 85 млрд евро, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Митинг на центральной площади Синтагма организован профобъединением государственного сектора Греции (АДЕДИ). По мнению организации, "третий по счету меморандум, за который планирует проголосовать правящая коалиция, ударит по частному и государственному сектору, безработным, индивидуальным предпринимателям и пенсионерам".

На другой афинской площади Омония демонстрация проходит под патронажем близкого к компартии Греции профсоюза Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ). Организаторы призывают "рабочих, молодежь, безработных, фермеров и частных предпринимателей дать ответ новому экономическому мучению греческого народа".

В парламенте Греции 13 августа пройдет голосование по соглашению с международными кредиторами. Правительство внесло в среду в парламент законопроект, содержащий пакет мер, принятие которых является предпосылкой для ратификации кредитного соглашения и перечислению стране первого транша Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ). Правительство хочет добиться одобрения греческими законодателями законопроекта до экстренного заседания министров финансов еврозоны в Брюсселе, которое состоится в пятницу.