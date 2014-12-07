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    В Афинах полиция арестовала 296 участников беспорядков

    Полиция применила против них слезоточивый газ

    Баку. 7 декабря.REPORT.AZ/ Демонстрация в центре Афин, посвященная памяти подростка, который в 2008 году был застрелен полицией, переросла в столкновения активистов с полицейскими.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah, задержаны 296 активистов, 43 из которых были арестованы.

    Накануне, 6 декабря, несколько тысяч человек устроили две акции памяти о 15-летнем Алексисе Григоропулосе, который был застрелен полицейскими 6 декабря 2008 года. Также демонстранты выразили поддержку арестованному анархисту Никосу Романосу, который почти месяц проводит голодовку.

    Первый протестный марш был мирным, но второе шествие переросло в беспорядки - активисты поджигали мусорные баки, ломали витрины, разбивали мраморную кладку на зданиях и портили автобусные остановки и телефонные будки.

    Активисты использовали бутылки с зажигательной смесью и другие виды самодельного оружия. Полиция применила против них слезоточивый газ. 

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