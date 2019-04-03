В Афинах открывается первая в современной истории мечеть

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Первая в современной истории Афин мечеть откроется после православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 28 апреля, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Административный совет будущей мечети, назначаемый Министерством образования, научных исследований и культов Греции, избрал на днях первого имама для нового мусульманского храма - 50-летнего марокканца Заки Мохамета, приехавшего в Грецию по экономическим причинам около 25 лет назад.

Окончательное решение о назначении нового имама примет министр образования, научных исследований и культов Костас Гавроглу.

Одновременно в финальную стадию вступили работы по оборудованию мечети. На территории перед ней построен фонтан и посажены сосны, а внутри завершаются отделочные работы.

Проповеди в афинской мечети будет разрешены только на греческом или - в ряде случаев - на английском языке, а молитва будут проводится на арабском языке". Мечеть будет функционировать всю неделю, открываясь за полчаса до молитвы и закрываясь через полчаса после нее.

Во время главных исламских праздников храм будет открыт 24 часа в сутки.