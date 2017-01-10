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    В Афинах неизвестный обстрелял автобус спецназа полиции

    Один из полицейских госпитализирован

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/  Вооруженное нападение совершено на подразделение спецназа полиции, охранявшего штаб-квартиру партии ПАСОК в центре Афин, сообщает Report со ссылкой на Афинское агентство новостей.

    Нападение произошло сегодня утром на улице Трикуписа. Нападавший с близкого расстояния выстрелил три раза, скорее всего, из автомата Калашникова, в автобус спецназа полиции, который заступил на дежурство, сменив ночную смену.

    Две пули пробили лобовое стекло, одна попала в стену здания. Один из полицейских получил легкое ранение, по предварительной информации, осколками, в живот и бедро. Он был госпитализирован.

    Стрелявший скрылся.  Его разыскивают, пока не ясно, действовал он один или с сообщниками.

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