В Афинах неизвестный обстрелял автобус спецназа полиции

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение совершено на подразделение спецназа полиции, охранявшего штаб-квартиру партии ПАСОК в центре Афин, сообщает Report со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Нападение произошло сегодня утром на улице Трикуписа. Нападавший с близкого расстояния выстрелил три раза, скорее всего, из автомата Калашникова, в автобус спецназа полиции, который заступил на дежурство, сменив ночную смену.

Две пули пробили лобовое стекло, одна попала в стену здания. Один из полицейских получил легкое ранение, по предварительной информации, осколками, в живот и бедро. Он был госпитализирован.

Стрелявший скрылся. Его разыскивают, пока не ясно, действовал он один или с сообщниками.