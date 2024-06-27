В Афинах неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейскую машину, есть пострадавший

Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах. В результате инцидента пострадал один полицейский.

Неизвестные бросили ночью коктейль Молотова в полицейскую машину возле дома председателя Ареопага - Верховного суда Греции в Афинах. В результате инцидента пострадал один полицейский.

Как передает Report, об этом сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.

"Патрульная машина полиции загорелась и была полностью уничтожена. При этом пострадал и полицейский из охраны. У него травмы лица и рук, но его жизни ничего не угрожало", - передает телевидение.

Горящий автомобиль тушили восемь пожарных на двух машинах. Полиция задержала возле места происшествия девять человек, но затем отпустила их.

Сотрудники госбезопасности, проводившие предварительное расследование, анализируют записи с камер видеонаблюдения и пытаются выйти на виновных.