В Афинах напали на съемочную группу греческого телеканала

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Экстремисты напали на съемочную группу греческого общественного телевидения ERT во время митинга в Афинах, серьезно ранен телеоператор, который освещал события.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении телеканала.

"ERT решительно осуждает насильственное нападение, которое является прямым ударом по демократии и свободе прессы. Сотрудников ERT не запугать. Напротив, это укрепляет их желание предоставлять достоверную и плюралистическую информацию греческим гражданам", - говорится в заявлении ERT.

В воскресенье в Афинах проходит митинг с участием более 60 тысяч человек против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.