В Афинах началась масштабная операция по борьбе с наркотиками

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Крупная операция по борьбе с наркоторговцами проходит в эти часы в разных районах Афин, задержаны десятки человек.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

"Гигантская" операция началась незадолго до полуночи пятницы, установлены более 110 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков в центре города, арестованы более 50 человек", — говорится в сообщении CNN Greece.

Отмечается, что это крупнейшая преступная организация в области незаконного оборота наркотиков, которая сотрудничала с небольшими подгруппами по всему городу. По данным CNN Greece, расследование длилось семь месяцев.

В свою очередь издание "Прото тема" сообщает, что операция идет с утра пятницы, арестованы 56 человек, из них 54 — иностранцы. Обыски прошли в 25 домах, изъято большое количество наркотиков и денег.

Подробную информацию полиция обещает предоставить после завершения операции.