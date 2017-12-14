В Афинах на посольство Саудовской Аравии совершено нападение

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Анархисты из группировки "Рубикон" напали на посольство Саудовской Аравии в Греции в знак протеста против бомбардировок Йемена – анархисты разбили будку охраны и забросили какие-то предметы на территорию дипмиссии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Видео нападения и заявление группировки размещены на портале анархистских организаций.

Судя по видеозаписи, в нападении участвовали не менее шести человек в мотоциклетных шлемах, приехавших на мотоциклах.

В заявлении "Рубикона" говорится, что группировка протестует против феодальных законов, установленных в Саудовской Аравии королевской семьей, попыток их распространения на весь Ближний Восток и намерения экспортировать в остальной мир.

В этом году "Рубикон" несколько десятков раз вторгался в различные здания и учреждения. 17 ноября анархисты вторглись на территорию министерства национальной обороны Греции и пытались прорваться в здание генштаба. В октябре анархисты вторглись в посольство Испании в Афинах.