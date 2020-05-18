В Греции в районе консульства Турции произошли беспорядки

Греческие анархисты подожгли минувшей ночью в Афинах и Салониках банкоматы и автомашины, задержаны десятки человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Ethnos.

По ее информации, в ходе скоординированных нападений, которые после 02:00 по местному времени почти одновременно произошли в нескольких афинских районах, были подожжены банкоматы, легковые автомобили и грузовики супермаркетов и компаний по быстрой перевозке грузов.

В общей сложности пострадали около 10 автомобилей и три банкомата. Полиция провела операцию и сумела задержать 40 человек, которые были доставлены в Главное управление полиции столичной области Аттика. Пожарные, вызванные местными жителями, потушили все возгорания. Причины нападений пока не ясны.

В центре Салоник минувшей ночью также группа анархистов устроила баррикаду из мусорных баков на улице Апостола Павла в районе консульства Турции. Затем возникли беспорядки, когда анархисты стали бросать бутылки с зажигательной смесью в сторону нарядов полиции, прибывших на это место. Ущерб был нанесен шести припаркованным автомобилям.

Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. По сообщению газеты "Прото тема", полиция задержала десять человек, но потом их отпустили.

Полицейские управления двух городов проводят расследование инцидентов.