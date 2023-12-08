В Афинах у стадиона около 150 фанатов напали на полицейских

Около 150 фанатов напали на полицейских у крытого волейбольного стадиона "Мелина Меркури" в афинском районе Ренди, где проходил матч команд "Олимпиакос" и "Панатинаикос" за Кубок Лиги.

Около 150 фанатов напали на полицейских у крытого волейбольного стадиона "Мелина Меркури" в афинском районе Ренди, где проходил матч команд "Олимпиакос" и "Панатинаикос" за Кубок Лиги.

Как передает Report , об этом сообщила газета Protothema.

Согласно информации, один правоохранитель получил тяжелое ранение от попавшей в него морской сигнальной ракеты, его в критическом состоянии доставили в больницу.

По сведениям издания, в ходе столкновений около 150 человек, вышедшие со стадиона, напали на полицейских, стали бросать в них бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы, запускать в их сторону морские сигнальные ракеты. Полицейские ответили слезоточивым газом, облако которого впоследствии проникло на стадион. Из-за этого судья прервал матч и распорядился, чтобы игроки обеих команд отправились в раздевалки. Спустя почти час игра была окончательно остановлена.

Пострадавшего силовика в критическом состоянии доставили в больницу района Никея. Он потерял много крови, поэтому его немедленно интубировали и прооперировали.

После остановки матча полицейские не разрешили зрителям выходить со стадиона, пытаясь установить участников беспорядков. В результате были задержаны более 250 человек.