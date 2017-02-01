В Афинах арестовали трех граждан США за граффити на поездах

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек — трое граждан США и пятеро греков — арестованы в Афинах за граффити на поездах.

Как передает Report, об этом сообщает сайт газеты "Катимерини".

Многонациональная команда "художников" арестована с поличным, пишет издание. Вандализмом занимались взрослые американцы в возрасте от 35 до 39 лет и подростки-греки 13-14 лет, они разрисовывали поезд на стоянке в Рентис, на юге Афин, вблизи порта Пирей. Их заметил служащий службы безопасности и вызвал полицию. Наряд полиции быстрого реагирования арестовал хулиганов. Против них открыто дело о порче имущества и неповиновении полиции, что является отягчающим обстоятельством.