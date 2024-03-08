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В Афинах анархисты столкнулись с полицией во время марша студентов

В Афинах анархисты столкнулись с полицией во время марша студентов Анархисты устроили стычку с полицией в центре Афин во время марша студентов, протестующих против законопроекта о частных университетах.
Другие страны
8 марта 2024 г. 17:58
В Афинах анархисты столкнулись с полицией во время марша студентов

Анархисты устроили стычку с полицией в центре Афин во время марша студентов, протестующих против законопроекта о частных университетах.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Они стали бросать бутылки с зажигательной смесью в сторону отрядов спецназа на улице Стадиу, когда колонна участников студенческого марша направлялась к парламенту Греции. Полиция применила против нападавших слезоточивый газ. Задержаны девять человек.

В марше от здания ректората Афинского университета на центральную площадь Синтагма к стенам греческого парламента принимают участие, по оценкам полиции, не менее 8 тыс. демонстрантов.

Греческие студенты протестуют против обсуждаемого в главном законодательном органе законопроекта, который разрешит создавать в стране частные университеты и филиалы зарубежных вузов. Учащиеся считают, что власти подготовили законопроект, нарушая конституцию страны, которая разрешает только государственные высшие учебные заведения.

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