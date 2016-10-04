В афганском Кундузе силовики ликвидировали не менее 25 талибов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По меньшей пере 25 боевиков радикальной группировки "Талибан" погибли в ходе столкновений с правительственными войсками на севере Афганистана в городе Кундуз, в отдельных районах которого продолжаются бои.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo.

"Шеф полиции города Кундуз генерал Касим Джангальбах сообщил, что 25 талибов были ликвидированы в ходе столкновений с силами безопасности в городе", — написал телеканал в своем Twitter, не уточняя, за какой период проведения операции боевики понесли эти потери.