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    В афганской провинции при взрыве девять человек погибли и трое пострадали

    Все погибшие были мирными жителями

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, при взрыве заложенного у дороги взрывного устройства также получили ранения три человека. По данным полиции, все погибшие были мирными жителями.

    К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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