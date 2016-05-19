В афганской провинции при взрыве девять человек погибли и трое пострадали

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, при взрыве заложенного у дороги взрывного устройства также получили ранения три человека. По данным полиции, все погибшие были мирными жителями.

К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.