В Афганистане жертвами авиаударов стали 14 мирных жителей

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Четырнадцать мирных жителей погибли в Афганистане в результате авиаударов 20 и 22 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Ранее местное ТВ сообщало, что по меньшей мере пять мирных жителей погибли и 10 получили ранения в результате авиаудара в провинции Гильменд на юге Афганистана.

"Число жертв мирного населения в результате авиаударов в Афганистане продолжает расти. Последние проверенные сведения: 20 и 22 мая атаки в Гильменде (Грешк) и в Кунаре (Чавки) унесли жизни 14 гражданских лиц, в том числе пяти женщин и семи детей. Стороны должны соблюдать международные обязательства по защите мирного населения от вреда", - говорится в Twitter-аккаунте МООНСА.