В Афганистане женщины вышли на акцию протеста

Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста

Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил один из участников манифестации.

По его словам, они несли плакаты с портретом Негар Масуми - убитой на восьмом месяце беременности сотрудницы тюрьмы в провинции Гор. Представитель талибов опроверг информацию об их причастности к смерти Масуми.

Участницы шествия требуют обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. "Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать", - говорят участницы акции.

По словам собеседника агентства, талибы пытаются помешать шествию, которое началось в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Данных о применении силы в отношении протестующих пока не поступало.

Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой новых властей.