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В Афганистане женщинам запретили работать ведущими на телевидении

В Афганистане женщинам запретили работать ведущими на телевидении Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении.
Другие страны
14 января 2025 г. 16:42
В Афганистане женщинам запретили работать ведущими на телевидении

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

По данным источников в провинции Герат, соответствующий указ был издан управлением по поощрению добродетели и предотвращению порока с формулировкой, что появление женщин на телеэкранах является "провокацией для мужчин". Всем СМИ также было разослано предупреждение с требованием соблюдать указание.

Представители радикального движения информацию газеты пока не комментировали.

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Версия на английском языке Taliban bans women from working as TV anchors in Afghanistan

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