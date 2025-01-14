В Афганистане женщинам запретили работать ведущими на телевидении

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении.

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hasht-e Subh.

По данным источников в провинции Герат, соответствующий указ был издан управлением по поощрению добродетели и предотвращению порока с формулировкой, что появление женщин на телеэкранах является "провокацией для мужчин". Всем СМИ также было разослано предупреждение с требованием соблюдать указание.

Представители радикального движения информацию газеты пока не комментировали.