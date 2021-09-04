В Афганистане женщинам в хиджабе будут доступны образование и работа

Женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе. США не должны пытаться изменить культуру страны.

Женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе. США не должны пытаться изменить культуру страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин.

"Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы (Афганистан и США – ред.) не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию - это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они (женщины - ред.) могут получать образование, работать, нося хиджаб", - заявил Шахин.