В Афганистане заявили об умерших от голода детях

Бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода.

Бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле", - заявил политик, отметив, что в этом районе проживает хазарейская (тюркская - ред.) община.

Мохакик добавил, что пришедшее к власти движение "Талибан" не обеспечивает должного уровня жизни для народа, и призвал международное сообщество оказать помощь хазарейцам и шиитам Афганистана.

В сентябре глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупреждала, что без финансовой помощи международного сообщества Афганистану в стране начнется массовый голод. Она указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались "Талибану".