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В Афганистане заявили об умерших от голода детях

В Афганистане заявили об умерших от голода детях Бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода.
Другие страны
25 октября 2021 г. 07:44
В Афганистане заявили об умерших от голода детях

Бывший депутат парламента Афганистана Мухаммад Мохакик рассказал, что в западной части столицы страны восемь детей умерли от голода.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Бедность и голод погубили восьмерых детей в западном Кабуле", - заявил политик, отметив, что в этом районе проживает хазарейская (тюркская - ред.) община.

Мохакик добавил, что пришедшее к власти движение "Талибан" не обеспечивает должного уровня жизни для народа, и призвал международное сообщество оказать помощь хазарейцам и шиитам Афганистана.

В сентябре глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупреждала, что без финансовой помощи международного сообщества Афганистану в стране начнется массовый голод. Она указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались "Талибану".

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda türk mənşəli 8 uşaq acından ölüb

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