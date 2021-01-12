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В Афганистане задержали террориста, планировавшего убить посла США

В Афганистане задержали террориста, планировавшего убить посла США Также задержаны три его сообщника
Другие страны
12 января 2021 г. 18:29
В Афганистане задержали террориста, планировавшего убить посла США

Боевик террористической организации "Исламское государство" , который планировал покушение на жизнь посла США в Кабуле, задержан в Афганистане. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

Сотрудники Национального директората безопасности захватили террориста Абдул Вахида и троих его сообщников в провинции Нангархар на востоке страны.

Абдул Вахид готовил убийство американского посла в Афганистане, а также нескольких высокопоставленных чиновников афганского правительства, отмечает агентство со ссылкой на источник.

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